В школы и вузы России предложили вернуть изучение Домостроя

фото: © В. В. Пукирева "Дьячок объясняет крестьянам картину Страшного Суда" / Wikipedia

По мнению инициаторов, это поможет россиянам строить «крепкие и счастливые семьи».

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко захотел вернуть Домострой в российские школы и вузы. Лента.ру цитирует его комментарий в Telegram-канале «Фракция ЛДПР в ГД».

По его мнению, сейчас ценность брака в стране практически нулевая. Возвращение Домостроя в образовательные учреждения помогло бы преодолеть проблему, допустил Диденко.

«Это древнее руководство по быту и семейной жизни должно стать предметом в школах и вузах, чтобы наши граждане с детства учились строить крепкие и счастливые семьи», — заявил замруководителя фракции.

До этого первый замглавы комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая выступила с идеей включить блок по изучению истории семьи в уроки семьеведения в школах России.