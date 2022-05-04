В школы Карелии поступал сыр с заменителем молочного жира и свиные субпродукты

Несколько нарушений санитарно-эпидемиологических требований обнаружил Россельхознадзор Карелии.

В марте 2022 года в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» специалисты Россельхознадзора обнаружили поставки в школы Карелии продукции с заменителем молочного жира, а также соленого сала, свиных субпродуктов и крабовых палочек.

Так, в школу одного из поселков Питкярантского района поступил сычужный продукт из растительных жиров. Школа в Олонецком районе закупила крабовые палочки, в петрозаводскую школу пришло соленое сало, а в одной из школ Сегежского района обнаружилось замороженная свиная печень.

Все эти продукты, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, запрещены при организации питания детей.

Информация о нарушениях была передана в карельское управление Роспотребнадзора.