В Шуе построят цех по выращиванию форели

Сейчас подбирают дополнительный земельный участок, необходимый для развития фермы.

В поселке Шуя Прионежского района планируют построить современный цех по выращиванию радужной форели. Об этом сообщил Минэк Карелии.

Компания «Мусталахти» реализует инвестиционный проект с использованием установок замкнутого водоснабжения. Новый цех сможет производить до 500 тонн форели в год. Современные технологии позволят выращивать рыбу круглый год, независимо от погодных условий.

Применение УВЗ позволит обеспечить круглогодичные стабильные поставки свежей форели высокого качества, исключить влияние природных факторов – штормов, ледяного покрова, колебаний температуры воды и снижения уровня кислорода, а также минимизировать воздействие на окружающую среду.

В цеху создадут 20 рабочих мест для местных жителей. Производство будет включать все этапы — от инкубации икры до выращивания товарной рыбы.

Для дальнейшего развития фермы — увеличения объемов производства, создания и содержания маточного стада радужной форели, а также строительства цеха переработки — необходим дополнительный земельный участок, — рассказали в Минэке.

Этот вопрос пока не решен. На заседании Совета по инвестиционным проектам предпринимателю предложили помощь Корпорации развития Карелии в поиске подходящей площадки и оформлении документов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Костомукше построят новый рыбоводный комплекс. Предприятие будет специализироваться на выращивании мальков радужной форели в системе замкнутого водоснабжения. Комплекс включит цех для инкубации икры и бассейны для подращивания молоди.