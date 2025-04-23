В Шую выпустили 52 тысячи мальков краснокнижного лосося

На днях планируют выпустить еще 153 тысячи мальков лосося.

В Шую выпустили 52 тысячи штук молоди лосося, рассказалии в официальном паблике правительсва Карелии.



Первая в этом году партия мальков отправилась в реку в районе Бесовецкого порога. Их вырастили по госзаданию на Кемском рыбоводном заводе.

Специалисты рассчитывают, что это поможет восстановлению естественной популяции краснокнижной рыбы в Онежском озере.



В апреле планируют выпустить еще три партии — это 153 тысячи мальков лосося, добавили в сети, опубликовав сюжет телеканала «Вести-Карелия».