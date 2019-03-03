В Швеции на парковке подрались 90 человек, есть пострадавшие

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В пригороде шведского города Нючёпинг произошла массовая драка, в которой участвовали 90 человек, сообщает издание Dagens Nyheter.
По словам представителя полиции Моники Бергстрём, на которую ссылается издание, инцидент произошел на парковке на трассе E4. Там остановился автобус с 30 пассажирами. После этого на парковке неожиданно появились еще 60 человек. Между ними и пассажирами автобуса завязалась драка, люди кидали камнями друг в друга.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на шведское издание, пострадали по меньшей мере двое, им потребовалась госпитализация.
"В настоящее время задержанных нет. Полиция на месте, опрашивает свидетелей", - заявила Бергстрём. По ее словам, причиной драки стал конфликт двух конкурирующих группировок.
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