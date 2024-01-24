В сильные морозы поисковики Карелии патрулировали ночные улицы Петрозаводска

Экипажи добровольцев выезжали в разные районы столицы республики в поисках тех, кому может понадобиться помощь.

«Ночной патруль» поискового отряда «ЛизаАлерт» Карелии объезжал улицы Петрозаводска в январе, сообщили в паблике отряда.

В сильные морозы экипажи отряда выезжали в разные районы столицы республики в поисках тех, кому может понадобиться помощь. Они всматривались в лица прохожих, притормаживали у остановок и объезжали одни и те же улицы раз за разом.



Как пояснили в источнике, в праздники люди теряют бдительность и забывают о простых правилах безопасности. В крепкие морозы есть риск получить переохлаждение, обморожение или даже дезориентироваться от холода. Уехать не своим маршрутом, уйти в неизвестном направлении или замерзнуть на остановке в ожидании общественного транспорта.



К счастью, все прошло спокойно. Редкие прохожие шли бодро, собачники были тепло укутаны, а автомобилисты ехали аккуратно. «Добровольцы рады, что случаев, когда кто-то оказывается в сложной ситуации, мало. Значит, люди ответственно относятся к себе и близким!», — отметили в сообществе.



В источнике напомнили: при обнаружении замерзающего или дезориентированного человека на морозе, необходимо звонить по номеру 112 или на горячую линию «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52.