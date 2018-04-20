Арестованный директор ООО "Карельская строительно-монтажная компания" Сергей Никольский, построивший аварийный дом для переселенцев, в суде дал свою версию причин разрушения здания.

"В ситуации виноваты все: и проектировщики, и строители, и заказчики, - сказал Сергей Никольский в суде. – Но почему-то я их здесь не вижу. Я направил письмо главе республики с предложением сделать меня членом рабочей группы по устранению нарушений. Используйте меня как инструмент для решения проблемы, а не как пугалку для нерадивых строителей".

На вопрос судьи, признает ли он свою причастность к совершению преступления, тот ответил, что "не согласен с квалификацией обвинения по этой статье".

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