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Новости. Общество
13:08, 20 Апреля 2018

"В ситуации виноваты все: и проектировщики, и строители, и заказчики"

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Арестованный директор ООО "Карельская строительно-монтажная компания" Сергей Никольский, построивший аварийный дом для переселенцев, в суде дал свою версию причин разрушения здания.

"В ситуации виноваты все: и проектировщики, и строители, и заказчики, - сказал Сергей Никольский в суде. – Но почему-то я их здесь не вижу. Я направил письмо главе республики с предложением сделать меня членом рабочей группы по устранению нарушений. Используйте меня как инструмент для решения проблемы, а не как пугалку для нерадивых строителей".

На вопрос судьи, признает ли он свою причастность к совершению преступления, тот ответил, что "не согласен с квалификацией обвинения по этой статье".

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
dgin
2018-04-20 14:41:47
И хде ж все остальные фигуранты из чиновничьих структур ?
petronik
2018-04-20 13:44:21
Правильно он говорит. В первую очередь в этом случае виноват государственный заказчик, который заказал проект, проэкспертировал его, утвердил, а потом производил приемку выполняемых работ, пописывал акты на скрытые работы, проверял качество применяемых материалов, оплатил некачественный продукт. А подрядчик вам все сделает с учетом ваших требований.
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