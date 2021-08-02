В СИЗО Карелии стало меньше осужденных

На снижение числа заключенных повлияла гуманизация уголовного законодательства, сообщили в УФСИН Карелии.

По состоянию на начало августа 2021 года в исправительных колониях и следственных изоляторах Карелии содержалось 2545 осужденных, подозреваемых и обвиняемых, что на 112 человек меньше, чем в январе 2021 года.

Это еще раз подтверждает общероссийскую тенденцию последних лет, ставшую результатом последовательной гуманизации уголовного законодательства.

В исправительных учреждениях Карелии большего всего содержится наркоманов — 461 человек, убийц — 423 человека, воров — 318 человек.