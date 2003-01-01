В скандально известном психоневрологическом интернате Карелии назначили нового директора

В Медвежьегорском психоневрологическом интернате, где руководитель попался на присвоении денег умерших, назначен новый директор.
Руководителем Медвежьегорского психоневрологического интерната назначен Андрей Никитин, сообщили в Минсоцзащиты Карелии.
— Мы уверены, что под руководством Андрея Никитина интернат будет двигаться к достойному уровню обслуживания и заботы о проживающих, — отметил первый заместитель Министра соцзащиты Карелии Иван Скрыников.
Перед новым руководителем учреждения стоят задачи, направленные на улучшение условий пребывания людей в интернате, повышение качества и внедрение новых форм обслуживания, формирование положительного имиджа учреждения социального обслуживания.
Напомним, экс-директора учреждения обвиняют в присвоении, то есть в хищении чужого имущества, вверенного виновному. По данным следствия, с февраля по май 2025 года Плехов, являясь руководителем учреждения, обналичил через банкомат и присвоил себе 126 тысяч рублей пенсионных накоплений умерших престарелых получателей социальных услуг. В ходе предварительного расследования мужчина признал вину и возместил причиненный ущерб. В августе текущего года он был освобожден от занимаемой должности и уволен из учреждения.
Ранее прокуратура провела проверку в интернета Медвежьегорска после жалоб на ужасное состояние учреждения.