В Скандинавии перестали есть Mars и Alpen Gold из-за продаж в России

В Скандинавии объявили бойкот производителю Mars и Alpen Gold из-за России, пишет РБК.

Несколько десятков скандинавских компаний отказались от работы с американским производителем кондитерских изделий Mondelez International.



Компании принадлежат такие бренды, как Oreo, Mars, Alpen Gold, Milka, Toblerone, Barny, Halls, Tuc и другие. Причина - отказ компании уходить с российского рынка. Об этом сообщает РБК.



К корпоративному бойкоту Mondelez присоединились авиакомпании SAS и Norwegian Air, железнодорожная группа SJ, сеть отелей Strawberry, розничная сеть Elkjop, судоходная группа Fjord Line, Норвежская футбольная ассоциация и другие.



У американской корпорации сильное присутствие в Норвегии и Швеции через своих местных производителей шоколада Freia и Marabou. На фоне бойкота компания 11 июня обратилась к правительству Норвегии, чтобы защитить свой местный бизнес.



В федеральном издании отметили, что в мае Mondelez International попала в украинский список «международных спонсоров войны» за продолжение работы в России, где компания владеет тремя заводами — фабрикой «Большевик», производством в Покрове и заводом в Великом Новгороде.



По итогам 2022 года прибыль Mondelez в России составила $339 млн, в бюджет страны компания уплатила $61 млн налогов.