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Новости. Политика
16:04, 07 Декабря 2018
фото: "Столица на Онего"

В Следкоме Карелии прокомментировали отмену приговора Алиханову

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Заместитель руководителя Следкома Карелии Владимир Игнатенков прокомментировал отмену приговора политику Девлету Алиханову.

По словам Игнатенкова, на его практике такое происходит впервые. 

"Я не знаю, на каком этапе произошла ошибка, для этого нужно изучить материалы дела", - сказал Игнатенков на пресс-конференции.

Он затруднился с ответом на вопрос, будет ли кто-то привлечен к ответственности за необоснованное уголовное преследование экс-сентатора. 

По его словам, нужно получить материалы и изучить основания для отмены приговора.

Напомним, 5 декабря президиум Верховного суда РФ отменил приговор Девлету Алиханову за отсутствием в деле состава преступления. Уголовное преследование политика суд постановил прекратить и выпустить его из-под стражи.

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Комментарии

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User
2018-12-07 16:25:24
goo
2018-12-07 16:17:57
Решение суда высшей инстанции, обсуждению и оценке следственными органами не подлежит.
Гость
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