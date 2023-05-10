В Следкоме Карелии рассказали подробности уголовного дела в отношении крупного чиновника Медвежьегорского района

Стало известно, в растрате какой суммы подозревают главу Медвежьегорского района Карелии, сообщили в региональном Следкоме.

Сотрудники Следкома Карелии возбудили уголовное дело в отношении главы Медвежьегорского района. Максима Антипова подозревают в растрате.

По версии следствия, чиновник заведомо знал, что администрация района и частная фирма заключили договор о безвозмездной передаче в муниципальную собственность своей продукции.



Как считают следователи, он присвоил это имущество для личных нужд.

В результате бюджету района причинен материальный ущерб в размере более 250 тысяч рублей, сообщили в Следкоме республики.

Уголовное дело возбуждено на основании оперативных материалов сотрудников полиции. Чиновник задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.



Напомним, Антипов стал известен как чемпион мира по боевому самбо, но ушел в администрирование и политику: стал заместителем министра спорта Карелии.



В 2020 году он возглавил Медвежьегорский район. При новом руководителе периодически возникали скандалы между ним и местными жителями, а также журналистами.



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