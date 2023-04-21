В Следкоме Карелии сообщили подробности смерти бригадира стройки под многотонной трубой

Бригадир погиб на стройке в Карелии после роковой ошибки 68-летнего крановщика, сообщили в региональном Следкоме.

Сотрудники регионального Следкома завершили расследование уголовного дела в отношении работника фирмы по сооружению трубопроводов. 68-летнего мужчину обвинили в нарушении правил безопасности при строительных работах, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, 16 февраля машинист крана-трубоукладчика ремонтировал газопровод в поселке Ладва-Ветка.



В частности, рабочий пытался поднять вмерзшую в грунт многотонную трубу. При этом он не подал предупреждающий сигнал и не убедился в том, что рядом никого нет.



В результате труба придавила находившего поблизости бригадира работ. Потерпевший скончался на месте.

Во время предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину и дал подробные показания. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли необходимую документацию, допросили свидетелей.



Уголовное дело направлено в суд, сообщили в Следкоме Карелии. Машинисту крана грозит до пяти лет колонии.