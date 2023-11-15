В Следкоме назвали вероятную причину аварии с автомобилем скорой помощи в Петрозаводске

В столице Карелии начали проверку по факту ДТП с участием автомобиля скорой помощи, в которой серьезно пострадал фельдшер.

Как сообщили в Следкоме Карелии, петрозаводские следователи начали проверку по сообщениям СМИ о ДТП на проспекте Ленина.

В результате столкновения с легковушкой в 8.19 утра сегодня, 16 ноября, на перекрестке в центре Петрозаводска автомобиль скорой помощи перевернулся, серьезно пострадал фельдшер.

Как уточнили в Следкоме, по имеющимся данным, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу машине скорой помощи, которая двигалась с включенными световыми и звуковыми сигналами.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося. После проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, авария с участием автомобиля скорой помощи произошла сегодня, 16 ноября, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Куйбышева. После столкновения с кроссовером автомобиль скорой помощи, ехавший на срочный вызов, перевернулся.