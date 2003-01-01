Реклама на сайте
В Следкоме РФ возбудили уголовное дело по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в Сегеже

13:15

В автомобильной аварии под Пряжей погибла женщина

12:25

Произошедший на Солнце выброс плазмы движется к Земле

11:40

Житель Прионежья обокрал событульника и потратил деньги на спиртное

10:45

В Олонецком районе сгорел одноэтажный дом

09:30

31 декабря в этом году будет выходным днем

00:10

Петербургское «Динамо» выиграло Кубок главы Карелии по хоккею

20:00

В Петрозаводске прошел первый «Культурный забег» в костюмах

19:00

Небольшой дождь и прохлада: прогноз погоды на 31 августа

18:00

Девушка-подросток погибла при пожаре в Сегеже

16:50

В Кадровом центре Лахденпохского района началось обучение по востребованной профессии

16:30

В Карелии отечественный автомобиль врезался в припаркованную иномарку, есть пострадавшие

16:00

Информация о подорожании проезда в Петрозаводске оказалась фейком

14:00

Семья из Карелии стала лучшей многодетной семьей России

13:30

В Карелии запретили продажу алкоголя 1 сентября

13:00

Секретарь Генсовета ЕР Якушев: В отремонтированных школах у детей растет интерес к учебе

12:30

В России выявили второй случай лихорадки чикунгунья

12:00

В Петрозаводске проверяют правила перевозки детей в автомобилях

12:00

Проект молодого педагога из Карелии победил на всероссийском форуме

11:30

Защита от мошенников, изменения в образовании и ограничения в интернете: какие законы вступают в силу в сентябре

11:00

Спасатели нашли пропавшего в Карелии 70-летнего байдарочника

10:30

В Карелии мать и дочь стали жертвами и пособницами мошенников

10:00

Назван возможный претендент на пост полпреда президента в СЗФО

09:30

В Петрозаводске на месте кафе «Парижанка» открылся ресторан «Кипарис»

09:00

Петрозаводчанин рассказал, как горожане спасали сбитого на самокате восьмилетнего ребенка

08:00

В сельских школах Карелии 1 сентября заработают агроклассы

07:00

С 2026 года такси в России может подрожать на 30-40 процентов из-за перехода на отечественные автомобили

00:10
В Следкоме РФ возбудили уголовное дело по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в Сегеже
Сегодня 13:15 Общество
Горожане пожаловались, что на протяжении длительного времени их не расселяют из полуразрушенного дома 1937 года постройки.

фото: © Следственный комитет России

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав сегежан, проживающих в аварийном доме 1937 года постройки, сообщили в Информационном центре СК РФ.

— В приемную Председателя СК России А. И. Бастрыкина «ВКонтакте» поступило обращение по вопросу длительного нерасселения жильцов многоквартирного дома на улице Ленина города Сегежи. Здание признано аварийным в 2019 году и находится в непригодном состоянии: несущие конструкции, напольные и потолочные перекрытия разрушаются, в зимний период температурный режим не соответствует установленным нормам. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, — рассказали там.

Расследование дела находится на контроле главы СК Карелии Андрея Степанова. Результаты его работы оценят в центральном аппарате ведомства.

Ранее стало известно, что Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения прав жительницы Сегежи, которая не может добиться переселения из полуразрушенного дома 1963 года постройки.

