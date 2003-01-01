В Следкоме РФ возбудили уголовное дело по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в Сегеже

Горожане пожаловались, что на протяжении длительного времени их не расселяют из полуразрушенного дома 1937 года постройки.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав сегежан, проживающих в аварийном доме 1937 года постройки, сообщили в Информационном центре СК РФ.

— В приемную Председателя СК России А. И. Бастрыкина «ВКонтакте» поступило обращение по вопросу длительного нерасселения жильцов многоквартирного дома на улице Ленина города Сегежи. Здание признано аварийным в 2019 году и находится в непригодном состоянии: несущие конструкции, напольные и потолочные перекрытия разрушаются, в зимний период температурный режим не соответствует установленным нормам. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, — рассказали там.

Расследование дела находится на контроле главы СК Карелии Андрея Степанова. Результаты его работы оценят в центральном аппарате ведомства.

Ранее стало известно, что Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения прав жительницы Сегежи, которая не может добиться переселения из полуразрушенного дома 1963 года постройки.