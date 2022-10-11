В следственном изоляторе Карелии трудных подростков научили снимать напряжение

В СИЗО-2 провели тренинг по профилактике негативных эмоциональных состояний для несовершеннолетних заключенных, сообщили в УФСИН Карелии.

В следственном изоляторе Сегежи провели тренинг «Снятие эмоционального напряжения» для несовершеннолетних заключенных. Организаторы ставили перед собой задачу помочь подросткам овладеть знаниями, которые повысили бы их устойчивость в критических ситуациях.

Специалисты предложили ребятам порассуждать о том, какие события можно назвать эмоционально напряженными, провели с подростками мозговой штурм по поиску способов самопомощи и обучили приемам психологической саморегуляции.

«Главный упор в занятии делался не только на устранение негативных последствий эмоционального напряжения, но и на принятие себя, а также на развитие сильных сторон личности, способствующих её благополучию и счастью», – отметили в УФСИН.