«В следующем году все изменится»: Лариса Подсадник о записи в первые классы школ Карелии

Живые очереди родителей, желающих записать детей в первые классы школ Карелии в следующем году должны уйти в прошлое.

Об этом сообщила в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360» вице-премьер правительства республики Лариса Подсадник.

«Однозначно запись будет на федеральном портале госуслуг со следующего года. Мы сделаем так, чтобы практически все школы были подсоединены к этому порталу, и была возможность у всех родителей не стоять в очередях, не волноваться, а уже как положено в современном мире, через портал нажать кнопку и, в принципе, быть записанным в ту или иную школу… В следующем году все изменится», — сказала Подсадник.

Она объяснила, почему в этом году электронная запись была организована не во всех школах республики.

«Это непросто, это связано с достаточно сложными техническими моментами. В этом году не получилось отрабатывать с федеральным порталом. В следующем году мы к этому стремимся», — пообещала вице-премьер правительства.