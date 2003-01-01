Петрозаводчанин «в сложнейших погодных условиях» завоевал бронзу на зимнем марафоне в Петербурге

Житель карельской столицы принял участие в забеге, посвященном памяти защитников блокадного Ленинграда.

Житель Петрозаводска Дмитрий Попов занял третье место на 57-м международном зимнем марафоне «Дорога жизни», проходившем в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова в своём телеграм-канале.

Участие в соревновании приняли более 7 тысяч человек. Несмотря на высокую конкуренцию, спортсмен из Карелии преодолел дистанцию длиной 42 км всего за 2:35:54.

— И это в сложнейших погодных условиях: температура –17°C и сильный ветер, — добавила мэр Петрозаводска.

Напомним, «Дорога жизни» — пробег, посвященный памяти защитников и жителей блокадного Ленинграда.

Состязания проходят по знаковому пути — от Ладожского озера к Санкт-Петербургу. Маршрут участников забега пролегает от мемориала «Разорванное кольцо» и завершается в городе возле монумента «Цветок жизни», символизируя тем самым путь к жизни, который проходили легендарные «полуторки». Соревнования ни разу не отменяли с 1973 года — тогда же пробег приобрел статус марафона.

