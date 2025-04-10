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В службе – с 1981 года: главный врач станции переливания крови Карелии отмечает юбилей

Новости. Общество
15:57, 26 Апреля 2025
фото: © Минздрав Карелии / ВК

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Юбилей отмечает главный врач Республиканской станции переливания крови Ирина Пушкарева.

Сегодня, 26 апреля, юбилейный день рождения отмечает главный врач Республиканской станции переливания крови Ирина Пушкарева, рассказали в Минздраве Каорелии.

Свою трудовую деятельность в службе крови Ирина Григорьевна начала в 1981 году в должности врача отдела заготовки крови, потом шесть лет работала начальником выездной бригады, три года возглавляла отдел заготовки крови и плазмафереза, была заведующей центром организации трансфузиологической помощи станции переливания крови. С 2010 года возглавляет это учреждение.

Под руководством Ирины Григорьевны осваивались и внедрялись в работу новые методы заготовки свежезамороженной плазмы – мануальный и аппаратный плазмаферез, заготовка концентрата тромбоцитов, создание блоков свежезамороженной плазмы и карантинизация свежезамороженной плазмы. Получение новых компонентов крови позволило более эффективно их использовать: снизить риск передачи вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции при переливании крови и на современном уровне оказывать трансфузионную помощь онко-гематологическим больным, отметили в ведомстве.

Юбиляра поблагодарили в сети за добросовестный труд и пожелали крепкого здоровья, счастья и благополучия.

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