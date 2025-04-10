В службе – с 1981 года: главный врач станции переливания крови Карелии отмечает юбилей

Юбилей отмечает главный врач Республиканской станции переливания крови Ирина Пушкарева.

Сегодня, 26 апреля, юбилейный день рождения отмечает главный врач Республиканской станции переливания крови Ирина Пушкарева, рассказали в Минздраве Каорелии.



Свою трудовую деятельность в службе крови Ирина Григорьевна начала в 1981 году в должности врача отдела заготовки крови, потом шесть лет работала начальником выездной бригады, три года возглавляла отдел заготовки крови и плазмафереза, была заведующей центром организации трансфузиологической помощи станции переливания крови. С 2010 года возглавляет это учреждение.



Под руководством Ирины Григорьевны осваивались и внедрялись в работу новые методы заготовки свежезамороженной плазмы – мануальный и аппаратный плазмаферез, заготовка концентрата тромбоцитов, создание блоков свежезамороженной плазмы и карантинизация свежезамороженной плазмы. Получение новых компонентов крови позволило более эффективно их использовать: снизить риск передачи вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции при переливании крови и на современном уровне оказывать трансфузионную помощь онко-гематологическим больным, отметили в ведомстве.



Юбиляра поблагодарили в сети за добросовестный труд и пожелали крепкого здоровья, счастья и благополучия.