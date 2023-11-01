В смертельном ДТП под Петрозаводском погибла сестра одного из пряжинских пожарных

Утром 2 ноября в дорожной аварии на Пряжинском шоссе погибла молодая женщина.

Как сообщили огнеборцы, в ДТП на выезде из Петрозаводска разбилась сестра одного из пожарных пряжинского отряда противопожарной службы.



«Соболезнуем родным и близким», — написали спасатели.



Напомним, в четверг, 2 ноября, в 08.05, в районе дома № 10 по Пряжинскому шоссе произошло столкновение автомобилей Chevrolet и Subaru.



В результате дорожной аварии погибла водитель автомобиля Chevrolet 1982 года рождения.



Также отметим, в то утро в указанном месте произошли еще две дорожные аварии.