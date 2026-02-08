В СМИ рассказали о самочувствии выжившего после покушения генерала Алексеева

Стало известно, в каком состоянии сейчас находится генерал-лейтенант Алексеев, ставший жертвой украинского киллера.
Генерал-лейтенант Минобороны России Владимир Алексеев пришел в сознание после покушения. Сейчас его жизни ничего не угрожает, однако состояние здоровья оценивается как тяжелое, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
По данным ФСБ, исполнителем покушения стал уроженец Тернопольской области Украины Любомир Корбу. Киллер был задержан в Дубае и передан в Москву при содействии силовиков из ОАЭ.
Напомним, утром 6 февраля в подъезде жилого дома на Волоколамском шоссе в городе Москве Корбу сделал несколько выстрелов в Алексеева и скрылся с места происшествия. Раненого офицера госпитализировали в одну из городских больниц.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство и незаконный оборот огнестрельного оружия.