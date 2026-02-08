РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Обществоведение
«Подстелить соломку»: карельские ученые нашли способ предвидеть заболевания
09 февраля, 15:00 Статьи
Кинотетрис
Второй заход: как «Рай под ногами матерей 2. «Письмо матери» пытается достучаться до России
06 февраля, 20:00 Статьи
Тема недели
«Было бы легче, будь мы все качками»: как скульпторы создают ледяные фигуры в мороз на набережной Петрозаводска
05 февраля, 18:32 Статьи
Новости

Обозначены сроки отмены визового режима между Россией и Саудовской Аравией

15:20

Карельские ученые предлагают новый подход к мониторингу здоровья жителей

15:04

Молодые жители Карелии смогут принять участие в Международном фестивале молодежи

14:50

В Петрозаводске вывезли 7 тысяч тонн снега за неделю

14:42

В Петрозаводске 15 водителей отстранили от управления за выходные

14:34

Полиция объявила в розыск похитителя велосипеда из Петрозаводска

14:18

В СМИ рассказали о самочувствии выжившего после покушения генерала Алексеева

14:02

В МВД рассказали о новой схеме мошенничество со взломом аккаунтов на маркетлейсах

13:47

Спортсменки из Карелии завоевали бронзу Первенства Северо-Запада

13:35

Россияне готовы променять высокие зарплаты на спокойные офисы

13:22

Более 15 тысяч человек посетили фестиваль «Гиперборея» в Петрозаводске

13:09

Житель Костомукши Павел Шабловский погиб в ходе СВО

13:01

Автомобиль вылетел в кювет на трассе в Карелии, есть пострадавшие

12:43

Ледовые скульптуры создадут в горном парке «Рускеала»

12:27

Вышел второй анимационный ролик проекта «Урхо – тропами Победы»

12:16

Мама пропавшей прихожанки на Валааме рассказала о её последних сообщениях

12:05

Молодой житель Калевальского района украл охотничье ружье из дома знакомых

11:57

«Парковку» для лыж обустроят на трассе в Пряже

11:42

В Сортавале машину должника по кредиту продадут на торгах

11:26

В 2025 году в Карелии отмечено снижение промышленного производства в ключевых секторах экономики

11:11

Жителя Карелии будут судить за убийство ножом и топором

10:58

Проверка эмбрионов на наследственные болезни стала бесплатной по ОМС с 2026 года

10:30

Эксперты рассказали, что закрытие налогового отделения в Кондопоге направлено на повышение эффективности работы

10:15

«Бабушкина схема» признана словом года в категории «Экономика и финансы»

09:58

Мошенники похитили деньги с карты жительницы Карелии с помощью фотографии

09:38

Троллейбус №3 столкнулся с легковым автомобилем в Петрозаводске

09:20

На острове Валаам продолжаются поиски пропавшей молодой женщины

08:59

В Петрозаводске пройдут массовые проверки водителей

08:39

В Госдуме объяснили повышение вдвое платы за воду без счетчика

08:01

В МВД Карелии напомнили о новых правилах пересечения границы

07:41

Две команды из Карелии вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»

07:21

Карельские синоптики рассказали о погоде на этой неделе

07:01

Спасатели вернули на берег мужчину, чей снегоход сломался на Ладожском озере

06:41

Жителей Карелии предупредили об отключении электричества

00:11

В Карелии завершился финал Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

22:11

В Карелии добровольная дружина и местные жители помогли потушить пожар

21:01

Сегодня в России отмечают День науки

20:01

Спасатели ликвидировали пожар в СНТ в Прионежском районе

19:01

Частный дом загорелся в карельском поселке

18:34

Сотрудники ГАИ оштрафовали водителей на Почтовой площади в Петрозаводске

17:31

Второй этап Спартакиады трудовых коллективов прошёл в Петрозаводске

16:28

Россиянам рассказали, когда домовые чаты в MAX станут обязательными

15:31

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в связи с неоплатой Олонецким комбинатом сырья

14:49

Петрозаводск укрепил партнерство с армянской делегацией из Вагаршапата

14:01

Госавтоинспекция Карелии напомнила пешеходам о безопасности на дорогах зимой

13:11

Две сестры из Карелии перевели мошенникам более миллиона рублей

12:21

Водителей массово проверяют в Петрозаводске

11:41

Частный дом сгорел в Прионежском районе

11:01

Итоги конкурса снежных и ледовых скульптур «Гиперборея» подвели в Петрозаводске

10:36

Спорткомплекс «Курган» в Петрозаводске временно закроют для посещения

10:01

Грузовой поезд и снегоход столкнулись в Карелии

09:31

В Петрозаводске открылось Первенство Карелии по самбо с участием 180 спортсменов

09:00

Олимпийская чемпионка Анна Богалий и чемпион мира по боксу Эдуард Трояновский посетили Национальный музей Карелии

08:30

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за пятилетних перебоев с электричеством в карельском селе

08:00
В СМИ рассказали о самочувствии выжившего после покушения генерала Алексеева
Сегодня 14:02 Происшествия
Поделиться

Стало известно, в каком состоянии сейчас находится генерал-лейтенант Алексеев, ставший жертвой украинского киллера.

фото: © Минобороны России

Генерал-лейтенант Минобороны России Владимир Алексеев пришел в сознание после покушения. Сейчас его жизни ничего не угрожает, однако состояние здоровья оценивается как тяжелое, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По данным ФСБ, исполнителем покушения стал уроженец Тернопольской области Украины Любомир Корбу. Киллер был задержан в Дубае и передан в Москву при содействии силовиков из ОАЭ.

Напомним, утром 6 февраля в подъезде жилого дома на Волоколамском шоссе в городе Москве Корбу сделал несколько выстрелов в Алексеева и скрылся с места происшествия. Раненого офицера госпитализировали в одну из городских больниц.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство и незаконный оборот огнестрельного оружия.

 

Обсудить (0) в ленту
Итоги конкурса снежных и ледовых скульптур «Гиперборея» подвели в Петрозаводске
08 февраля, 10:36 Общество
Более 15 тысяч человек посетили фестиваль «Гиперборея» в Петрозаводске
Сегодня, 13:09 Общество
Мама пропавшей прихожанки на Валааме рассказала о её последних сообщениях
Сегодня, 12:05 Происшествия
В 2025 году в Карелии отмечено снижение промышленного производства в ключевых секторах экономики
Сегодня, 11:11 Экономика
Эксперты рассказали, что закрытие налогового отделения в Кондопоге направлено на повышение эффективности работы
Сегодня, 10:15 Общество
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение