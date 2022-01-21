Нынешняя зима в Карелии очень щедра на снегопады, в одном только Петрозаводске в декабре выпало 156% месячной нормы осадков.

Ситуация с уборкой снега как в столице Карелии, так и в других населенных пунктах остается сложной. Это существенно затрудняет подъезд мусоровывозящей техники к местам накопления твердых коммунальных отходов.

Из-за неочищенных дорог мусоровозы застревают в снежной каше. Региональный оператор ООО «КЭО» направил письма в администрации всех районов республики с указанием на необходимость обеспечения подъездных путей к местам накопления ТКО. В некоторых случаях органы местного самоуправления заявили о том, что дороги к контейнерным площадкам почищены, но на деле оказалось, что почищена лишь узкая проезжая часть для легковых машин, чего явно недостаточно для проезда крупногабаритной техники.

Еще одна проблема – сами контейнерные площадки тоже местами не очищены от снега. Наполненные отходами контейнеры, вес которых может достигать 200 кг, оказываются заточенными в снежном плену. В таких условиях экипажи мусоровозов просто физически не могут выкатить контейнеры с площадки для выгрузки.

По информации специалистов отдела перевозок ООО «КЭО», наибольшее количество сбоев графика вывоза ТКО по состоянию на 21 января зафиксировано в Пряжинском, Медвежьегорском, Кондопожском, Суоярвском (пос. Поросозеро), Олонецком, Лоухском районах.

Особенно затруднен подъезд к контейнерным площадкам в частном жилом секторе из-за узких проездов, отсутствия подсыпки на дороге при подъемах в горку, рыхлой снежной колеи на дороге, в которой буксуют колеса. В частности, эта проблема очень актуальна для петрозаводских районов Соломенное, Старая Кукковка, ТИЗ «Усадьба».

Специалисты регионального оператора контролируют графики движения и маршруты мусоровозов через систему спутниковой навигации ГЛОНАСС. Все случаи, когда подъезд к контейнерной площадке невозможен, фиксируются и оперативно передаются в органы местного самоуправления либо в управляющие компании, в чьей зоне ответственности находится содержание площадок и подъездных путей к ним.

На этой неделе в адрес регионального оператора поступили многочисленные обращения от жителей Карелии в связи со сбоями графика вывоза отходов из-за неочищенных подъездных путей. Кроме того, специалисты проводят мониторинг социальных сетей, чтобы не упустить сигналы о проблемах с вывозом ТКО.

ООО «КЭО» благодарит всех, кто сигнализирует нам о переполненных контейнерах для ТКО. Полученные сведения помогают нам лучше отладить свою работу. Все обращения фиксируются и отрабатываются специалистами, информация о необходимости очистки подъездных путей к местам накопления ТКО оперативно передается в администрации районов.

Региональный оператор напоминает, что сообщить о проблемах с вывозом ТКО и задать интересующие вопросы можно, используя следующие способы связи:

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