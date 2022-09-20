В соборе Петрозаводска еженедельно будут совершать молебен против супостатов

В Александро-Невском соборе будет совершаться молебен во время брани против супостатов.

Как сообщается в паблике собора Александра Невского, каждую среду будет совершаться молебен за наших воинов, которые несут на своих плечах тяжкий крест защиты Родины от супостатов.

«В годину народного бедствия, во дни брани на любимое Отечество наше движимое, мы - православные христиане - обязаны встать на молитвенный труд за наших воинов, которые несут на своих плечах тяжкий крест защиты Родины от супостатов. Каждую среду в 18.00 в Александро-Невском соборе будет совершаться молебен ко Господу Богу, певаемый во время брани против супостатов», - сообщается в паблике собора.