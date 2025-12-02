В собственность Карелии переданы 11 ценных объектов культурного наследия

Правительство Республики Карелия приняло в государственную собственность 11 выявленных объектов культурного наследия федерального значения.
Соответствующее распоряжение 1 декабря подписал глава Карелии Андрей Парфенчиков. Передача осуществлена на основании распоряжения Межрегионального территориального управления Росимущества от 7 ноября 2025 года. Все объекты — исторические церкви и часовни XVIII–XIX веков, представляющие значительную культурную и архитектурную ценность. Объекты переданы вместе с земельными участками, на которых они расположены.
В перечень переданных объектов вошли:
часовня (деревянная) — с. Вешкелица, Суоярвский район;
часовня Успенского собора — г. Кемь, ул. Вицупа;
Успенский собор — г. Кемь, ул. Вицупа;
церковь Флора и Лавра — с. Мегрега, Олонецкий район;
часовня Георгия Победоносца — д. Пертисельга, Олонецкий район;
часовня Георгия — д. Кефтеницы, Медвежьегорский район;
часовня Георгия Змееборца — д. Усть-Яндома, Медвежьегорский район;
часовня Троицы и Дмитрия Солунского — д. Селецкая, Медвежьегорский район;
часовня Ильи Пророка — д. Лазарево, Медвежьегорский район;
часовня Михаила Архангела — д. Паяницы, Медвежьегорский район;
часовня Вознесения Господня — д. Колгостров, Кондопожский район.
Теперь республика сможет напрямую обеспечивать сохранение, реставрацию и использование этих исторических памятников. Министерству имущественных и земельных отношений поручено завершить оформление передаточных документов. Все объекты будут закреплены за Фондом госимущества Карелии. Добавим, что среди памятников нет тех, которые находятся в удручающем или руинированном состоянии. Впрочем, и идеальным их состояние не всегда можно назвать (на фото часовня Троицы и Дмитрия Солунского в деревне Селецкая).
В то же время обеспечение их сохранности теперь ляжет на плечи республики. Впрочем, нельзя сказать, что статус федерального памятника им как-то помогал, нередко было наоборот.
Ранее правительство одобрило механизм продажи объектов культурного наследия вместе с землей.