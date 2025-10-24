В Сочи вводят локальный режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

В Сочи при взрыве газа в многоэтажке погиб один человек, трое пострадали.

В ночь с 24 на 25 октября в многоквартирном доме на улице Тимирязева в Сочи произошел взрыв бытового газа, сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

— Горение оперативно потушено, из здания были эвакуированы 70 человек. На месте развернут оперативный штаб администрации города, работают правоохранительные органы и оперативные службы, — сообщил чиновник в своем телеграм-канале.

В результате взрыва разрушены стены и повреждено остекление трех квартир. По предварительной информации, погиб мужчина 75 лет, еще трое человек госпитализированы с травмами. Женщина 38 лет и мужчина 45-50 лет в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи 4-й городской больницы. Мужчина 36 лет получил ушиб бедра, он также госпитализирован, уточнили в МЧС Краснодарского края.

— Сразу после поступления сигнала о происшествии были подготовлены пункты временного размещения и транспорт. Там расселены сейчас 28 жителей дома, в том числе 7 детей, — уточнил мэр Сочи.

Сейчас задача — определить состояние здания. Исходя из этого будет приниматься решение о его дальнейшей эксплуатации. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее газовый баллон взорвался в доме в дачном кооперативе Прионежского района республики.