В Соломенном на день отключат электричество

На нескольких улицах в Соломенном временно отключат электричество, сообщили в администрации Петрозаводска.

Работы проводит АО "Прионежская сетевая компания".

21 ноября с 10.00 до 16.00 планируется отключение электроэнергии на Садовой, Ботанической и Горной улицах.

Временные неудобства коснутся жителей Соломенного в связи с производством плановых работ на объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих АО "Прионежская сетевая компания".