В Соломенном на пять часов отключат электричество

АО "Прионежская сетевая компания" проводит работы на сетях электроснабжения в Соломенном, сообщили в администрации Петрозаводска.

На нескольких улицах в Соломенном 31 августа планируется отключение электроэнергии.

По информации АО "Прионежская сетевая компания", 31 августа с 11 до 16 часов планируется отключение электроэнергии в жилом районе Соломенное на улицах Наволокской, Горной и Ялгубском шоссе.

Отключение электроэнергии будет осуществляться в связи с производством работ по замене изолятора на ТП-231.