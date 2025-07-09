В Соломенном собака до крови искусала человека

Снимок ран пострадавшего всколыхнул общественность.

Сегодня в петрозаводском районе Соломенное «рыжая лохматая» собака до кровавых ран искусала человека, рассказали в группе «ТОС Соломенное».

Инцидент произошёл возле дома № 12 по улице Рабочей. По словам местных жителей, это уже не первый случай нападения.

— У собаки нет хозяина. Не раз про нее говорили и писали. Зовут, кажется, Алисой, прибилась к этому дому уже много лет назад, горожане её подкармливают. Если не ошибаюсь, её стерилизацией занимались зоозащитники. И животное жалко, и людей покусанных, — написала в комментариях сообщества Анна Прокопьева.

Пользователи сети предположили, что ситуацию можно попробовать решить, обратившись к участковому. Однако в таком случае дальнейшая судьба собаки может оказаться не столь радужной.

Ранее в Кеми на ребенка набросилась стая бездомных животных. Собаки разорвали одежду девочки и укусили её за ногу. Администрацию района обязали выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.