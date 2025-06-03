В Сортавале ликвидировали разлив нефтепродуктов в заливе Ладожского озера

На Ладожском озере заметили пятна бензина.

13 июня в акватории залива Вакколахти (Ляпяярви) в Сортавале произошел разлив нефтепродуктов. Как сообщил глава округа Сергей Крупин, инцидент случился из-за неосторожности местного перевозчика.

При заправке катера перевозчик пролил моторное масло. Для ликвидации последствий специалисты установили боновые заграждения и применили специальный сорбент. По словам Крупина, экологического ущерба удалось избежать. Сейчас разлив полностью ликвидирован.

Северо-Западная транспортная прокуратура уточняет, что разлив произошел возле базы стоянки маломерных судов «Маяковский». Сейчас прокуратура проверяет соблюдение правил эксплуатации водного транспорта в этом районе.