В Сортавале машину должника по кредиту продадут на торгах

Суд в Сортавале взыскал долг по кредиту и постановил продать заложенный автомобиль.
Сортавальский городской суд удовлетворил иск банка к местному жителю о взыскании задолженности по кредиту. Ответчик признал наличие долга, но просил не забирать его автомобиль, который служил залогом, ссылаясь на финансовые трудности.
Суд, изучив материалы дела и учтя пояснения ответчика о материальном положении, решил удовлетворить требования банка в полном объеме. С гражданина взыскана задолженность по кредитному договору в размере 246 093 рубля 35 копеек.
Кроме того, суд постановил обратить взыскание на заложенное имущество — автомобиль ответчика. Транспортное средство будет продано через публичные торги.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
