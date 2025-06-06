В городе Сортавала десять кладбищ обработают от клещей и грызунов

Обработка от клещей и грызунов пройдёт в нескольких поселенных пунктах.

В городе Сортавала на территории кладбищ и в окрестностях пройдут акарицидные работы и дератизация - это позволит защитить территорию от клещей и грызунов. Обработка будет идти четыре дня с 11 по 14 июня. По плану обработают десять кладбищ в восьми населённых пунктах.

Обработка пройдет в следующих объектах:

• Новое гражданское кладбище (г. Сортавала)

• Старое гражданское кладбище (9 км от Сортавала)

• Кладбище на ул. Бондарева (г. Сортавала)

• Кладбище в п. Хотинлахти

• Кладбище в п. Пуйккола

• Кладбище в п. Маткаселькя

• Кладбище в м. Ханки

• Кладбище в п. Лавиярви

• Кладбище в п. Нукутталахти

• Кладбище на о. Валаам

Власти просят людей быть внимательными и не гулять с домашними животными по кладбищам, пока идёт обработка от клещей и грызунов.

Обработанные участки могут представлять опасность для собак: для мелких — смертельную, для крупных — риск серьёзного отравления.