В городе Сортавала десять кладбищ обработают от клещей и грызунов

Обработка от клещей и грызунов пройдёт в нескольких поселенных пунктах.
В городе Сортавала на территории кладбищ и в окрестностях пройдут акарицидные работы и дератизация - это позволит защитить территорию от клещей и грызунов. Обработка будет идти четыре дня с 11 по 14 июня. По плану обработают десять кладбищ в восьми населённых пунктах.
Обработка пройдет в следующих объектах:
• Новое гражданское кладбище (г. Сортавала)
• Старое гражданское кладбище (9 км от Сортавала)
• Кладбище на ул. Бондарева (г. Сортавала)
• Кладбище в п. Хотинлахти
• Кладбище в п. Пуйккола
• Кладбище в п. Маткаселькя
• Кладбище в м. Ханки
• Кладбище в п. Лавиярви
• Кладбище в п. Нукутталахти
• Кладбище на о. Валаам
Власти просят людей быть внимательными и не гулять с домашними животными по кладбищам, пока идёт обработка от клещей и грызунов.
Обработанные участки могут представлять опасность для собак: для мелких — смертельную, для крупных — риск серьёзного отравления.
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