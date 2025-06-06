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В городе Сортавала десять кладбищ обработают от клещей и грызунов

Новости. Общество
17:40, 11 Июня 2025
фото: © Администрация Сортавальского округа

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Обработка от клещей и грызунов пройдёт в нескольких поселенных пунктах.

В городе Сортавала  на территории кладбищ и в окрестностях пройдут акарицидные работы и дератизация - это позволит защитить территорию от клещей и грызунов. Обработка будет идти четыре дня с 11 по 14 июня.  По плану обработают десять кладбищ в восьми населённых пунктах.

Обработка пройдет в следующих объектах:
• Новое гражданское кладбище (г. Сортавала)
• Старое гражданское кладбище (9 км от Сортавала)
• Кладбище на ул. Бондарева (г. Сортавала)
• Кладбище в п. Хотинлахти
• Кладбище в п. Пуйккола
• Кладбище в п. Маткаселькя
• Кладбище в м. Ханки
• Кладбище в п. Лавиярви
• Кладбище в п. Нукутталахти
• Кладбище на о. Валаам

Власти просят людей быть внимательными и не гулять с домашними животными по кладбищам, пока идёт обработка от клещей и грызунов. 

Обработанные участки могут представлять опасность для собак: для мелких — смертельную, для крупных — риск серьёзного отравления.

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