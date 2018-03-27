В Сортавале почтут память погибших в Кемерово посетителей ТРЦ

В Карелии во вторник состоится акция в память о погибших на пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

"Молодежный совет города Сортавала присоединяется к соболезнованиям семьям погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. 27 марта в 18:00 каждый может присоединиться к нам. Акция памяти о жертвах пожара пройдет в сквере на площади Кирова", - сообщается в паблике Совета.

Пожар ТРЦ "Зимняя вишня" в сибирском городе Кемерово произошел в воскресенье, тушили его 19 часов. Жертвами стали 64 человека, многие из которых дети.