В Сортавале почтут память погибших в Кемерово посетителей ТРЦ

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В Карелии во вторник состоится акция в память о погибших на пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.
"Молодежный совет города Сортавала присоединяется к соболезнованиям семьям погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. 27 марта в 18:00 каждый может присоединиться к нам. Акция памяти о жертвах пожара пройдет в сквере на площади Кирова", - сообщается в паблике Совета.
Пожар ТРЦ "Зимняя вишня" в сибирском городе Кемерово произошел в воскресенье, тушили его 19 часов. Жертвами стали 64 человека, многие из которых дети.
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