В Сортавале появится «Город в городе»

В рамках проекта «Объясняет ЦУР» глава администрации Сортавальского района Карелии Леонид Гулевич рассказал об успехах и предстоящих планах муниципалитета.

Карельский Центр управления регионом продолжает серию прямых эфиров с участием глав районов и городских округов. В этот раз у жителей республики была возможность задать вопросы главе администрации Сортавальского района. Леонид Гулевич рассказал о модернизации системы водоснабжения, новых инвестициях в район и новом микрорайоне, именующимся в народе как «Город в городе».



Во время прямого эфира гость и ведущий обсудили одну из важных, но постепенно решаемых задач для Сортавальского района – дефицита жилья. В связи с этим, было принято решение о создании нового микрорайона по улице Бондарева.



«Сразу скажу, это работа ни одного дня, ни одного месяца. Мы много консультаций провели с нашими министерствами и ведомствами. Выслушали наших опытных карельских строителей, которые имеют большой опыт строительства в республике. Сейчас они даже работают на территории муниципального района. Создали рабочую группу и комплексно начали готовить строительство нового микрорайона», - рассказывает Гулевич.



К слову, на данный момент в микрорайоне построена больница и два жилых дома. А в самом Сортавальском районе идет активное строительство жилья.



Важнейшей финансовой составляющей для муниципалитета является приток туристов и инвестиции. Вопрос об этом тоже был поднят в рамках эфира «ЦУР объясняет».



Как рассказывает Леонид Гулевич, поток туристов в район постоянно растет. По официальным данным, в этом году его посетили 920 тыс. туристов. А вслед за ними появляются и инвесторы, которые хотят вложить свои деньги в прибыльные отрасли.



«Инвесторы видят перспективу развития этих территории, приходят. Мы очень благодарны им. Мы взаимодействуем и находим. Много приходят инвесторов, которые вносят особый вклад в создание рабочих мест, развитие экономики Сортавальского района, развития территорий и благоустройства» - рассказывает глава районной администрации.



Недавно в Сортавале была построена современная система канализационно-очистных сооружений. В планах построить еще и локальные сети очистки и подведения к населенным пунктам, чтобы сохранить Ладожское озеро.



«Сегодня город Сортавала нужно брать как образец, потому что у нас построены современные канализационно-очистные сооружения. Они сегодня у нас работают только на половину мощности. У нас есть запас прочности, чтобы к этим очистным сооружениям подключить другие населенные пункты, такие как поселок Заозерный, поселок Хелюля, село Хелюля, и у нас в планах это имеется. Потому что, действительно, чем строить на каждый поселок отдельные очистные сооружения, проще провести магистральные проводы. Это снижает себестоимость затрат, что скажется на тарифах нашего населения», - пояснил Леонид Гулевич.



Во время прямого эфира Леонид Гулевич ответил на множество вопросов от жителей республики. Если ваш вопрос не прозвучал во время прямого эфира, ответ на него будет дан в соцсетях.



Полностью эфир можно посмотреть здесь.

Напомним, «Объясняет ЦУР» – информационный проект, в котором эксперты отвечают на волнующие граждан вопросы о здравоохранении, экономике, образовании, социальной защите и других жизненно важных направлениях.