В Сортавале появится новая школа на 1100 мест

Строительство новой школы в Сортавале начнется в 2025-206 годах.

Согласно планам, в 2025–2026 годах по улице Бондарева в Сортавале начнется строительство новой школы, рассчитанной на 1100 учащихся. Об этом сообщили в Управлении по охране ОКН Республики Карелия.

Данный проект реализуется в рамках продленной федеральной целевой программы развития Карелии, в соответствии с поручением Главы Республики.

Уточняется, что проведенные исследования территории под строительство школы показали, что на выбранном участке отсутствуют объекты археологического наследия, а также ограничения, связанные с охранными зонами культурных объектов. Это означает, что строительные работы могут быть начаты в запланированные сроки.