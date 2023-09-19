В Сортавале поймали пугавшего местных жителей алабая

Женщина отловила бродившего в Сортавале алабая и передала соседям его хозяев.

Внушительных размеров собака, гулявшая сама по себе по Сортавале, в течение нескольких дней пугала местных жителей. Алабай был с ошейником. И некоторые горожане предположили, что собака могла просто потеряться. Но отловить алабая решилась неравнодушная женщина. Во вторник, 19 сентября, она нашла пса и смогла усадить в свою машину. Опыт поимки собак у нее уже был. Об этом пишет «Фактор News».

Подробности истории с алабаем и бесстрашной жительницей Сортавалы, читайте здесь.