В Сортавале простились с бойцом СВО

В четверг, 2 ноября в Сортавале похоронили Дениса Ивановича Сырвида.

Как в соцсети рассказал глава администрации Сортавальского района Леонид Гулевич, 2 ноября земляки простились с сержантом контрактной службы Денисом Сырвидом.





Он погиб 17 октября, был командиром орудия артиллерийского дивизиона самоходок Таманской мотострелковой дивизии.



Церемония прощания состоялась в городском траурном зале.

У гроба погибшего воина встал почетный караул.



Попрощаться с земляком и выразить соболезнования родным пришли его друзья, представители общественных организаций, школ, сортавальского колледжа, чиновники, сортавальцы, которые были лично знакомы с погибшим.



«Надежнее товарища, чем Денис, мы не знали. Делом и словом он всегда готов был прийти на помощь. Денис погиб при артобстреле в ходе контрбатарейной борьбы, работая рядом с линией соприкосновения. Я выражаю соболезнования родным и в то же время - огромную признательность за воспитание Дениса - настоящего человека и настоящего воина», - заявил на церемонии капитан Александр Тресков, начальник разведки артиллерийского дивизиона , в котором служил Сырвид.







Дениса Сырвида похоронили на городском кладбище с воинскими почестями.