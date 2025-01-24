В Сортавале простились с погибшим на СВО земляком

Рядовой контрактной службы Андрей Сергеевич Лемайкин погиб 26 декабря 2024 года.

В Сортавале 28 января простились с Андреем Сергеевичем Лемайкиным, рядовым контрактной службы, который погиб 26 декабря 2024 года в ходе спецоперации, сообщила в личном профиле депутат Татьяна Тишкова.

Андрею Сергеевичу было 44 года.

«Искренние слова соболезнования маме Светлане Михайловне, жене Анжелике Владимировне, сыну Яноку, родным и близким, друзьям и знакомым Андрея Сергеевича. Сил вам пережить такое горе. Скорбим вместе с вами», — написала Тишкова.