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В Сортавале простились с погибшим на СВО земляком

Новости. Общество
16:45, 28 Января 2025
фото: © Татьяна Тишкова / VK

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Рядовой контрактной службы Андрей Сергеевич Лемайкин погиб 26 декабря 2024 года.

В Сортавале 28 января простились с Андреем Сергеевичем Лемайкиным, рядовым контрактной службы, который погиб 26 декабря 2024 года в ходе спецоперации, сообщила в личном профиле депутат Татьяна Тишкова.

Андрею Сергеевичу было 44 года.

«Искренние слова соболезнования маме Светлане Михайловне, жене Анжелике Владимировне, сыну Яноку, родным и близким, друзьям и знакомым Андрея Сергеевича. Сил вам пережить такое горе. Скорбим вместе с вами», — написала Тишкова.

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