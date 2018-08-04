В Сортавале с помощью настенной живописи оживляют финскую историю города, чтобы привлечь туристов

Художественный проект направлен как для привлечения туристов, так и для повышения исторической грамотности местной молодежи.

Город Сортавала, перешедший после войны Советскому союзу, называют музеем финской архитектуры под открытым небом. Особенно много в нем сохранилось старинных деревянных домов, пишет Yle.

Новый проект открывает жителям и гостям города финскую сторону его истории с помощью настенной живописи. Один из героев – главный врач городской больницы Густав Винтер.

"Этот человек сделал многое для города, и, рисуя его портрет, мы отдаем дань и говорим «спасибо» за те добрые дела, которые он сделал" – говорит автор мурала, 33-летняя художница Ольга Квашина.

Работы выполнены художницей с помощью группы добровольцев, а средства на их создание собирались с помощью краудфандинга.

Во дворе местного отделения прокуратуры можно увидеть исторические гербы и печати города, а у бывшего магазина "Сортавальского Акционерного Общества по торговле железными и строительными материалами" нарисован портрет архитектора Уно Уллберга и другие спроектированные им здания.



Ольга Квашина и Екатерина Кулиева на фоне портрета врача Густава Йоханнеса Винтера Фото: Heikki Haapalainen / Yle

"Цель этого проекта – сделать город более привлекательным для молодежи и туристов. Одна из задач – это, конечно, рассказать ту интересную историю, которая есть у города Сортавала", – объясняет заместитель директора по культуре муниципального района Екатерина Кулиева.

Два из восьми построенных Уно Уллбергом зданий используются в задуманных архитектором целях: бывший Общественный банк Северных стран стал Почтамтом, где работает также "Почта банк", а в помещениях Финляндского банка теперь расположено отделение российского Центробанка.

Каждый художественный объект снабжен QR-кодом, который заключает в себе ссылку на сайт городского альманаха, где можно найти подробную историческую справку (например, про архитектора Уллберга). Альманах называется "Сердоболь" – такое название носила Сортавала в русском языке до 1918 года.