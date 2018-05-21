В Сортавале школьники приняли участие в играх на кубок ПСК

В минувшую субботу в Сортавале на территории городского парка представители 11 школ приняли участие в "битве" за кубок Прионежской сетевой компании.

Игры открыл министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов: "В моём детстве такие игры как "Зарница" были очень популярны. Это было замечательное начинание и хорошо, что организаторы кубка поддерживают эту традицию. Сегодня вам надо проявить командный дух, показать, что вы можете победить и себя и в составе команды. Хороших вам стартов, всем побед!"

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