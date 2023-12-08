В Сортавале жестко столкнулись два легковых авто

Жесткое ДТП произошло днем в субботу в центре города, пострадал один из водителей, на помощь выезжали спасатели.

О дорожной аварии сообщили сортавальские пожарные.

Как рассказали в 38-й пожарно-спасательной части, ДТП произошло днем в субботу, 9 декабря, рядом с домом № 24 на улице Ленина в Сортавале.

В 12.28 диспетчер пожарно-спасательной части получил сообщение о дорожно транспортном происшествии с пострадавшим по адресу г. Сортавала ул. Ленина д. 24.

На место проишествия выехал личный состав 2 караула 38-й пожарной части Сортавалы. Было установлено, что в центре города столкнулись два автомобиля. В результате ДТП травмы получил один из водителей — он от медицинской помощи отказался.

Спасатели осмотрели место ДТП, отключили аккумуляторы у авто.

Обстоятельства дорожной аварии выясняются.