Ипотека под 2 процента, помощь молодежи: Валентина Пивненко о том, как привлечь и удержать кадры в Арктике
11 декабря, 18:14
Тема недели
От героя Чеченской до убийцы с гранатомётом: за что посадили экс-депутата Карелии Тимура Зорнякова
10 декабря, 20:15
Политкухня
Как руководители Пудожа премии себе выписывали
09 декабря, 10:50
В сортавальской городской бане появится сауна
Сегодня 10:42
В городе Сортавалу развивают общественную баню.

фото: © Сергей Крупин / VK

В начале 2026 года в Сортавальской городской бане откроется сауна. Об этом сообщил глава Сортавальского округа.

— Это станет возможным благодаря бюджетному финансированию — так мы развиваем единственную общественную баню округа, - пояснил Крупин.

Спа‑комплекс рассчитан на одновременное пребывание до 5 человек. В нем будет комната отдыха, душевые, джакузи, парилка. На текущий момент основное оборудование смонтировано, ведётся закупка мебели.

По словам Сергея Крупина, за прошедший год баню посетили около 30 000 человек, причём заметно выросла доля туристов.

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
