В сортавальской городской бане появится сауна

В городе Сортавалу развивают общественную баню.
В начале 2026 года в Сортавальской городской бане откроется сауна. Об этом сообщил глава Сортавальского округа.
— Это станет возможным благодаря бюджетному финансированию — так мы развиваем единственную общественную баню округа, - пояснил Крупин.
Спа‑комплекс рассчитан на одновременное пребывание до 5 человек. В нем будет комната отдыха, душевые, джакузи, парилка. На текущий момент основное оборудование смонтировано, ведётся закупка мебели.
По словам Сергея Крупина, за прошедший год баню посетили около 30 000 человек, причём заметно выросла доля туристов.