В Сортавальском округе молодые пограничники дали военную присягу

Новобранцев напутствовал Глава Карелии Артур Парфенчиков.

17 августа в Сортавале состоялась церемония приведения к воинской присяге. На верность Отчизне и её народу присягнули молодые пограничники.

Глава Карелии Артур Парфенчиков напутствовал новобранцев и поздравил их с началом несения службы.

— Это одно из важнейших событий в жизни мужчины. Присягают один раз — нашей великой Родине, родному дому, своей семье и близким. С сегодняшнего дня вы — защитники нашей земли, священных рубежей России. Пограничные войска — это хорошая школа. Впереди ответственная и нелегкая служба, дружба и чувство плеча товарища, которые вы пронесёте через всю жизнь, как и гордость носить зелёную фуражку, — сказал Артур Парфенчиков. — Желаю вам достойной службы! В добрый путь!

Поддержать молодых пограничников пришли их родные. Родителей ребят Глава Карелии поблагодарил за их достойное воспитание.

За успешную работу по комлектованию Вооруженных Сил Российской Федерации в 2025 году Глава Карелии вручил благодарственные письма отличившимся сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по республике.

Военнослужащие по призыву будут проходить службу в подразделениях пограничного управления по Карелии.