В Сортавальском районе 16-летняя девушка попала под машину

Молодой водитель ВАЗа сбил 16-летнюю девушку, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Сортавальском районе, 15 марта в 21.15 на 264 км автодороги А-121 "Сортавала", 24-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2112" допустил наезд на 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.

В результате ДТП девушка получила травмы. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.