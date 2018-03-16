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Новости. Происшествия
09:54, 16 Марта 2018

В Сортавальском районе 16-летняя девушка попала под машину

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Молодой водитель ВАЗа сбил 16-летнюю девушку, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Сортавальском районе, 15 марта в 21.15 на 264 км автодороги А-121 "Сортавала", 24-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2112" допустил наезд на 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.

В результате ДТП девушка получила травмы. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

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