В Сортавальском районе 16-летняя девушка попала под машину

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Молодой водитель ВАЗа сбил 16-летнюю девушку, сообщили в ГИБДД Карелии.
В Сортавальском районе, 15 марта в 21.15 на 264 км автодороги А-121 "Сортавала", 24-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2112" допустил наезд на 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.
В результате ДТП девушка получила травмы. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.
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