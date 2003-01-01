В Сортавальском районе девять местных жителей обязали вернуть участки государству

Прокуратура города Сортавала выявила нарушения в сфере земельного законодательства.

Проверка показала, что девять местных жителей получили в аренду земельные участки общей площадью 54 гектара для сенокошения. Это значительно превышает допустимые нормы землепользования.

Надзорное ведомство подало в суд исковые заявления с требованием признать договоры аренды недействительными и обязать арендаторов вернуть земли в государственную собственность.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. После вступления судебных решений в законную силу прокуратура проконтролирует их исполнение.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Карелии вернет государству два гектара земли. Жителю поселка Кинелахта предоставили в аренду участок под сенокос площадью 2,2 гектара в селе Ведлозеро, хотя максимально допустимая площадь составляет только 1 гектар.