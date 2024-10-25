В Сортавальском районе ищут директора школы

Администрация Сортавальского муниципального района объявила конкурс на должность директора средней общеобразовательной школы № 6.

Администрация Сортавальского муниципального района объявила конкурс на замещение должности директора Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Сортавальского муниципального района Республики Карелия Средняя общеобразовательная школа № 6, расположенного по адресу: г. Сортавала, ул.Промышленная, д.17, сообщили в паблике Сортавальского округа.



В источнике указали квалификационные требования к соискателям и перечень документов.



Начало приема документов для участия в конкурсе 28 октября 2024 г., окончание – 15 ноября 2024 г. в рабочие дни по адресу: г. Сортавала, пл. Кирова, 11, администрация Сортавальского муниципального района, кабинет № 34 (Районный комитет образования).



Конкурс будет проводиться: 19 ноября 2024 года в 15.00 часов, по адресу: г.Сортавала, пл. Кирова, 11, администрация Сортавальского муниципального района.