В Сортавальском районе Карелии объяснили, почему закрывают детсады

В Приладожье есть потребность в новых зданиях, которые будут отвечать всем современным требованиям, заявили районные власти.

В Сортавальском районе нет дефицита мест в детских садах для детей с полутора лет.



«Но есть потребность в новых зданиях, которые будут отвечать всем современным требованиям, - говорится в сообщении паблика "Сортавальский район". - С прошлого года детей принимает новый детский сад на 150 мест, построенный в переулке Первомайский».



Благодаря этому, в районе появились дополнительные места для детей с полутора лет и исчезла очередь. В 2024 - 2025 годах будет построен новый детсад на 150 мест в районе ФОКа на улице Бондарева. В проект включили и строительство школы на 1,1 тысячи мест.



При этом, заявили районные власти, корпуса старых садов необходимо закрывать. Так, в 2022 году закрыли корпус детского сада «Тополек» на улице 40 лет ВЛКСМ.



Износ основной пристройки составил 67%. Здание находилось в аварийном состоянии. Дети получили места в новом детсаду в Первомайском переулке.



Кроме того, корпус дошкольного учреждения в поселке Хюмпеля также закрыли из-за неудовлетворительного состояния постройки. 60-летнее здание не соответствует санитарным нормам.



«Основная задача, чтобы все сортавальские дети получили места в новых и современных корпусах, созданных по современным технологиям, адаптированным к нашим климатическим условиям и построенным по специально разработанным проектам», - заключили в администрации Сортавальского района.



Напомним, ранее мы писали о том, что в День защиты детей власти Пудожского района объявили о закрытии детского сада «Журавушка».