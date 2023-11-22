В Сортавальском районе Карелии открыли памятную мемориальную доску в честь погибшего участника СВО

В четверг, 23 ноября, состоялась церемония открытия мемориальной доски в память о погибшем при исполнении воинского долга участнике специальной военной операции Сергее Суслонове, рассказали власти Сортавальского района.





Мемориальная доска с именем погибшего воина установлена на стене сортавальской школы № 4, где учился Сергей.



В памятном митинге приняли участие учителя и учащиеся школы № 4, представители администрации Сортавальского района, военкомата, общественных организаций, Фонда «Защитники Отечества», друзья и близкие погибшего.





На церемонии присутствовали отец Сергея Александр Петрович и его мама Ирина Александровна. Александр Петрович — прапорщик, сейчас тоже принимает участие в специальной военной операции. Из зоны боёв он прибыл на несколько дней.



В почётном карауле у мемориальной доски встали юнармейцы.



— Сергей был хорошим парнем — честным, смелым, прямым. Он сам решил пойти в армию. Сказал — хочу быть как и ты — военным. В зоне СВО мы встретились, но вот — не смог его уберечь. Спасибо всем, кто сегодня пришёл почтить его память, — сказал отец Сергея Суслонова Александр Петрович.





В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Сергей Суслонов награждён орденом Мужества посмертно.



После открытия мемориальной доски была объявлена минута молчания, к портрету Сергея Суслонова участники церемонии возложили живые цветы.