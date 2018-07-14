В Сортавальском районе сгорел автомобиль

Пожар произошел накануне в поселке Заречье Сортавальского района Карелии.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, 13 июля в 22.35 пожарно-спасательные подразделения Сортавальского района (в составе 5 человек и 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в автомобиле в поселке Заречье.

Как выяснилось, возгорание произошло в моторном отсеке.

Пожар ликвидировали через 15 минут.