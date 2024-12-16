В Сортавальском районе спасатели развернули мобильный пункт обогрева

На перекрытой трассе в Карелии сотрудники МСЧ в поселке Хаапалампи открыли пункт обогрева.

Как сообщили в телеграм-канале МЧС Карелии, в посёлке Хаапалампи развернут подвижный пункт обогрева.

Он оснащён электробензогенератором, электроприборами, аптечкой и ёмкостями с питьевой водой. Вместительность пункта 10 человек, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщали, что на юге Карелии в Сортавальском округе и Лахденпохском районе временно ограничили движение большегрузов и автобусов на трассе «Сортавала».