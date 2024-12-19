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В соседнем с Карелией мегаполисе заметили редкого трёхпалого дятла

Новости. Природа
08:50, 22 Декабря 2024
фото: © Руслан Плюснин / VK

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Фотографиями редкого дятла, замеченного в Санкт-Петербурге, поделились в сети.

В Петербурге замечен редкий трёхпалый дятел, отличающийся жёлтой «шапочкой» и необычным строением лап. Фотография птицы была сделана в посёлке Лисий Нос фотографом Русланом Плюсниным. Об этом сообщил биолог Павел Глазков в своём блоге «Каждой твари по паре».

Как рассказал Глазков, трёхпалый дятел получил своё название из-за особенностей строения лап: в отличие от других видов дятлов, у него на каждой лапе не четыре, а всего три пальца. Самец этого вида также выделяется яркой лимонно-жёлтой окраской «шапочки» на голове, из-за чего его также называют желтоголовым дятлом. Именно самца и удалось запечатлеть фотографу в Лисьем Носу.

Глазков отметил, что ранее в этом году Руслану Плюснину уже удавалось встретить в городе самку трёхпалого дятла. У самок «шапочка» имеет серебристо-серый цвет. Птенцы же этого вида обладают жёлтой «шапочкой» независимо от пола.

Журналист добавил, что трёхпалый дятел занесён в Красную книгу как Санкт-Петербурга, так и Ленинградской области. «Радует, что этот редкий для нашего города вид дятлов у нас даже гнездится», ━ написал он в конце.

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